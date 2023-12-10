Ермака назвали потенциальным президентом Украины: главное за сутки

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. Главу администрации президента Украины Андрея Ермака назвали наиболее безопасным для Владимира Зеленского преемником, в России спрогнозировали снижение объема торговли с недружественными странами, а в Минобороны впервые применили модернизированные вертолеты Ка-52М.
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