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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Ермака назвали потенциальным президентом Украины: главное за сутки

Ермака назвали потенциальным президентом Украины: главное за сутки

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. Главу администрации президента Украины Андрея Ермака назвали наиболее безопасным для Владимира Зеленского преемником, в России спрогнозировали снижение объема торговли с недружественными странами, а в Минобороны впервые применили модернизированные вертолеты Ка-52М.

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