Очередной проект закончен

1 сентября для детей Донбасса. Сбор закончен. В общей сложности собрано 802.880 рублей.Все запросы закрыты, это Центр реабилитации детей-инвалидов в Горловке, 35 детей с Трудовских, 120 детей с различных населенных пунктов (изначально у нас там было 120 детей - Кировское, Шахтерск, Горловка, Зугрэс, Макеевка, Брянка, Артемовск, Стаханов, Донецк, потом обратились с просьбой и списком еще на 34 человека, что вызвало легкую растерянность и аврал.