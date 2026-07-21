Первый приём у гинеколога: что важно знать пациентке

Первый визит к гинекологу – это важный шаг на пути к заботе о собственном здоровье. Многие женщины испытывают волнение или даже страх перед этим событием, но понимание того, что ожидает на приёме, и правильная подготовка могут значительно облегчить этот процесс.
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