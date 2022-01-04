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ЧМ-2022. 1/4 финала. Бразилия сыграет с Хорватией, Аргентина против Нидерландов

ЧМ-2022. 1/4 финала. Бразилия сыграет с Хорватией, Аргентина против Нидерландов

Сборная Бразилии сыграет с Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2022. Также в пятницу Аргентина встретится с Нидерландами.

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