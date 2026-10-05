На ТТК в нашем районе заменили асфальт, ликвидировав опасную колейность

На семи участках Третьего транспортного кольца завершили работы по замене асфальта. Как рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, среди этих участков были отрезки от шоссе Энтузиастов до Нижегородской улицы и от Нижегородской улицы до Остаповского проезда.