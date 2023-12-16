Американский актер Мэттью Перри умер в результате воздействия кетамина

Актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» (Friends, 1994-2004), умер вследствие острого воздействия кетамина, которое привело к тому, что он утонул в джакузи, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на отчет о вскрытии управления судебно-медицинской комиссии Лос-Анджелеса.