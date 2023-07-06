Тору жечь будем - можно?

Ежели подходить формально, то сожгли не Коран, а его миллионную копию. Второе, в Конституции Швеции , как и в РФ, не определено разрешительно запретительные рамки, в отношении копий религиозных книг. В Швеции, как и в РФ, государство не может проводить свою идеологию. Последнее, кто проверял на вменяемость граждан проявивших данную "инициативу"?

Александр Бурачевский

Да, копию. Даже если использовался какой-либо "перевод смыслов" - наверняка рядом с переводом приводится и текст самого Корана. На мой взгляд, это [сожжение] - стремление вызвать международную реакцию (Президент Турции возражает против принятия Швеции в НАТО, в каких-то странах теперь вызвали послов Швеции,..). Менее вероятно, что это - провозвестник новой религии (гляньте в роман Шамаль "Система" и в Откровение Иоанна, 13:11-15). Традиционные религии возражают хотя бы против ЛГБТ...