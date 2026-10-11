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Царьград

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Поздравления с Днём кадрового работника 12 октября: короткие стихи и проза

Поздравления с Днём кадрового работника 12 октября: короткие стихи и проза

В России День кадрового работника отмечают дважды в год: 24 мая и 12 октября. Публикуем короткие поздравления в стихах и прозе на День кадрового работника.

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