Политика как он...
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Политика как она есть

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Антонов: украинские чиновники могли получить в США поддержку действий против России

Антонов: украинские чиновники могли получить в США поддержку действий против России

Украинские чиновники в ходе визита в США в конце августа могли получить от американских властей дополнительные обещания в поддержке военных действий против России, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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