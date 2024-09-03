Антонов: украинские чиновники могли получить в США поддержку действий против России

Украинские чиновники в ходе визита в США в конце августа могли получить от американских властей дополнительные обещания в поддержке военных действий против России, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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