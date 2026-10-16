Стрелок убил троих детей и одного учителя в начальной школе Орегона. Два человека в критическом состоянии в больнице, а местные власти сообщили, что 16-летний подозреваемый был убит случайным прохожим © Shane Mackichan/ Keystone Press Agency/ Global Look Press Шестнадцатилетний стрелок открыл ….
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