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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Беллингема 10+10 в 30 матчах сезона за «Реал». Хавбек забил «Бресту»

Полузащитник «Реала» забил «Бресту» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:0, второй тайм).

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