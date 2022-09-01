Фантомас, Кокос и спектакль для взрослых

Всем мягкой подстилки и тёплой похлёбки, я ваш старый знакомый – кот Фантомас. Мы живём втроём: я (он же глава семьи), недавно принятый пёс Кокос (мой заместитель) и хозяйка Максимилиана (наш штатный выгуливатель, повар, кормитель и расчёсыватель).