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Израиль намерен просить другие страны выступить против суда ООН

Израиль намерен просить другие страны выступить против суда ООН

МИД Израиля попросил свои посольства оказывать давление на политиков и дипломатов, чтобы они выступили против процесса по обвинению в геноциде в Газе, который был инициирован ЮАР в Международном суде ООН.

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