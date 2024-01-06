Израиль намерен просить другие страны выступить против суда ООН

МИД Израиля попросил свои посольства оказывать давление на политиков и дипломатов, чтобы они выступили против процесса по обвинению в геноциде в Газе, который был инициирован ЮАР в Международном суде ООН.
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