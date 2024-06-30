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STM: создано антитело от вируса Нипах, имеющего высокую смертностью у людей

STM: создано антитело от вируса Нипах, имеющего высокую смертностью у людей

Американские ученые и компания Mapp Biopharmaceutical сообщили о разработке экспериментального моноклонального антитела, нацеленного на вирус Нипах — один из самых опасных зоонозных патогенов в мире, имеющий высокую смертностью у людей.

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