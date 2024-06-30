STM: создано антитело от вируса Нипах, имеющего высокую смертностью у людей

Американские ученые и компания Mapp Biopharmaceutical сообщили о разработке экспериментального моноклонального антитела, нацеленного на вирус Нипах — один из самых опасных зоонозных патогенов в мире, имеющий высокую смертностью у людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии