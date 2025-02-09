"Аид" передал плохие новости. Генерал Алаудинов подтвердил

СТ

Сергей Туренко

Сделать как у Трампа. Сократить половину этой никому не нужной надстройки и тогда будет легче решать проблемы. А вообще нужно в системе обороны, если еще нет контрольного отдела, отслеживающего все подобные вопросы и имеющего прямой доступ к министру обороны и его прямым замам. Система МО за пследние 20-30 лет настолько засорена сынками и внуками генералов, что уже сказывается на живучести войск и быстроте принятия решени. Вот только никто из них не забывает пополнить свой бюджет за откаты и вымогательство при решении тактических и конструкторских вопросов предлагаемых самоучками и инженерами в интересах МО.