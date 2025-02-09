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Царьград

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"Аид" передал плохие новости. Генерал Алаудинов подтвердил

"Аид" передал плохие новости. Генерал Алаудинов подтвердил

"Аид" передал плохие новости. Генерал Алаудинов подтвердил. На фронте наблюдается нехватка военных специалистов.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
бездарные  твари .   сами ничего не могут  и еще тормозят .  еще саботажем  занимаются
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10 час.
СТ
Сергей Туренко
Сделать как  у Трампа. Сократить половину этой никому не нужной надстройки и тогда будет легче решать проблемы. А вообще нужно в системе обороны, если еще нет контрольного отдела, отслеживающего все подобные вопросы и имеющего прямой доступ к министру обороны и его прямым замам. Система МО за пследние 20-30 лет настолько засорена сынками и внуками генералов, что уже сказывается на живучести войск и быстроте принятия решени. Вот только никто из них не забывает пополнить свой бюджет за откаты и вымогательство при решении тактических и конструкторских вопросов предлагаемых самоучками и инженерами  в интересах МО.
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7 час.
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