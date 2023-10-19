MWM: В Средиземноморье авианосцы США окажутся в зоне поражения "Кинжала"

Журнал Military Watch Magazine отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 "Кинжал" будут патрулировать нейтральное воздушное пространство в Черном море.
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