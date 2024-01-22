И без UFC будет на что посмотреть. {"@context":"https://schema.org","@type":"ImageObject","image":[{"@type":"ImageObject","name":"Расписание боёв по боксу и ММА, 22-28 января, АСА 169, Бибулатов — Дек, Далакян — Хименес, Хайме Мунгиа — Джон Райдер","representativeOfPage":true,"url":"https://news.