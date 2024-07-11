Промысел и заготовка китового мяса. Это одно из немногих мест на Земле, где охотятся на серых китов.
11.07.24==
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Промысел и заготовка китового мяса. Это одно из немногих мест на Земле, где охотятся на серых китов.