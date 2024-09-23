Провал памяти: для чего в Эстонии вскрывают могилы советских воинов

Власти Эстонии продолжают бороться с напоминаниями о советском прошлом. За последние недели в стране начался демонтаж сразу нескольких братских могил, речь в том числе идет о захоронениях в деревне Тсоору, на острове Сааремаа и на военном кладбище в Таллине.