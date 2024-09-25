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Спасительный укол. Главный онколог рассказал, кого будут прививать от рака

Спасительный укол. Главный онколог рассказал, кого будут прививать от рака

О вакцине против рака говорят уже полгода. Но при этом не все понимают, кого будут прививать и когда прививка появится в клиниках? Главная медицинская тема года — разработанная в России вакцина против рака.

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