Праздник фонтанов, кинофестиваль Beat Weekend 2024 и «Нихао, Шифу!»: куда пойти в Петербурге 20-26 сентября Собрали самые заметные события на ближайшую неделю.
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Праздник фонтанов, кинофестиваль Beat Weekend 2024 и «Нихао, Шифу!»: куда пойти в Петербурге 20-26 сентября Собрали самые заметные события на ближайшую неделю.