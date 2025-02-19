Бессент высказал мнение, что Зеленский подпишет договор с США по ископаемым

Руководитель министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент высказал точку зрения, что президент Владимир Зеленский подпишет с Вашингтоном договор об использовании украинских полезных ископаемых в обмен на предоставление помощи.
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