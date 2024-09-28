В Новом Херсонесе проходит открытие передвижной стендовой выставки «Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне»Её приурочили к 110-летию с начала Первой Мировой войны@vesti92подробнее>>> .
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