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Атаки Киева не лишили основательницу Wildberries лидерства в рейтинге богатейших женщин России

Атаки Киева не лишили основательницу Wildberries лидерства в рейтинге богатейших женщин России

Основательница Wildberries Татьяна Ким сохранила лидерство в рейтинге 20 богатейших женщин России по версии журнала Forbes, несмотря на массированные атаки киевского режима на склады и логистические центры компании.

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