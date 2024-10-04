Врач Грант: Злоупотребление порнографией ведет к эректильной дисфункции

Чрезмерное увлечение порнографией, как сообщает британский терапевт Дональд Грант из Университета Бристоля, может привести к снижению чувствительности, затрудняя достижение и поддержание эрекции у мужчин.
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