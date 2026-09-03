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«Я календарь переверну…»: как живут двое сыновей и семеро внуков Михаила Шуфутинского по всему миру

С приходом осени имя Михаила Шуфутинского снова оказывается во всех новостных лентах. Знаменитый шлягер «3 сентября», впервые исполненный ещё в 1993 году на музыку Игоря Крутого и слова Игоря Николаева, с годами превратился в главное осеннее событие и главный вирусный мем страны.

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