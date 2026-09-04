5 сентября Раздольненский и Черноморский районы временно останутся без света из-за ремонтных работ

Завтра с 8:00 до 17:00 будет отключена подача электроэнергии в Раздольненском и Черноморском районах из-за ремонтных работ на объектах энергоснабжения, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хотел дать крупну...
- В Симферополе муж...
- Хотел дать крупну...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым