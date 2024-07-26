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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпиада-2024. Плавание. Россиянин Сомов выступит в квалификации на 100 м брассом, Пити, Ледеки, Цинь Хайян, Титмус, Уолш выйдут на старт

В этот день пройдут первые предварительные старты в плавании. Сомов в мае показал четвертый результат сезона в мире на дистанции 100 метров брассом.

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