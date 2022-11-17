Суд США приговорил китайского шпиона к 20 годам за кражу коммерческой тайны

Федеральный суд США приговорил офицера китайской разведки к 20 годам тюремного заключения после того, как был раскрыт заговор с целью кражи коммерческой тайны у американских и французских авиационных и аэрокосмических компаний, пишет The Guardian.
Федеральный суд США приговорил офицера китайской разведки к 20 годам тюремного заключения после того, как был раскрыт заговор с целью кражи коммерческой тайны у американских и французских авиационных и аэрокосмических компаний, пишет The Guardian.
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