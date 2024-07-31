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В Новгородской области похищены деньги микрокредитной организации

В Новгородской области похищены деньги микрокредитной организации

Как сообщила официальный представитель прокуратуры Новгородской области Елена Григорьева, по материалам проверки надзорного органа возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств микрокредитной организации.

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