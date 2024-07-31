В Новгородской области похищены деньги микрокредитной организации

Как сообщила официальный представитель прокуратуры Новгородской области Елена Григорьева, по материалам проверки надзорного органа возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств микрокредитной организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии