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ИА Регнум

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Нижегородский «БАРС» начал прием добровольцев с категорией годности «Д»

Нижегородский «БАРС» начал прием добровольцев с категорией годности «Д»

Отряд «БАРС Нижний Новгород» рассмотрит кандидатуры добровольцев, признанных не годными к военной службе по состоянию здоровья.

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