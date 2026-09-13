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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Ветлугин, Михаил Селевко, Петрыкина, Пинзарроне, Лопарева и Бриссо

С 18 по 20 сентября в итальянском Бергамо пройдет турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy.  В мужском одиночном катании выступит российский фигурист Матвей Ветлугин .

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