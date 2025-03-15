До 180 тысяч: Названы зарплаты директоров учреждений, подотчетных управделами мэрии Омска. Самую большую сумму платят руководителю управления информационно-коммуникационных технологий.
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До 180 тысяч: Названы зарплаты директоров учреждений, подотчетных управделами мэрии Омска. Самую большую сумму платят руководителю управления информационно-коммуникационных технологий.