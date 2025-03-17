У жителя Екатеринбурга арестовали «Лексус» за долг по алиментам в миллион рублей

Судебные приставы Ленинского районного отделения Екатеринбурга арестовали автомобиль «Лексус LX 570», принадлежащий отцу, который уклонялся от выплаты алиментов на содержание двух несовершеннолетних сыновей.
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