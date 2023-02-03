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Гари Линекер: «Челси» может стать угрозой, если потратит большие деньги летом»

Гари Линекер иронично отреагировал на нулевую ничью «Челси» с «Фулхэмом». Напоним, «Челси» потратил на трансфере около 323 млн фунтов зимой.

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