Опьянённый властью Запад всё ближе подступает к краю пропасти

Лев Сивохин Надо вспомнить работу В.И. Ленина "Империализм как высшая стадия развития капитализма", в которой он дал характеристику империализму, его загниванию и гибели. Это мы и видим в настоящее время.

Анатолий Анатольев Пока не ОСУДИМ и не дадим ПРЕДАТЕЛЬСКУЮ оценку действий Горбачеву и Ельцину на уровне ПРАВИТЕЛЬСТВА, так и будем болтаться в прорубе!!!!!!