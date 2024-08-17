Mike1975 Автор: Мохаммед Ламин КАБА Падение Берлинской стены в 1989 году и иллюзия окончания холодной войны в 1991 году ознаменовали поворотный момент в мировой истории, приведя к периоду западной гегемонии, характеризующемуся опьянением властью.
Опьянённый властью Запад всё ближе подступает к краю пропасти
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Сивохин
Надо вспомнить работу В.И. Ленина "Империализм как высшая стадия развития капитализма", в которой он дал характеристику империализму, его загниванию и гибели. Это мы и видим в настоящее время.
Ответить
9 час.
Анатолий Анатольев
Пока не ОСУДИМ и не дадим ПРЕДАТЕЛЬСКУЮ оценку действий Горбачеву и Ельцину на уровне ПРАВИТЕЛЬСТВА, так и будем болтаться в прорубе!!!!!!
Ответить
7 час.
СМ
Сергей Метельков
Пока будут уязвимы семьи правительства с двойным гражданством, будем соблюдать правила красных линий НАТО.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии