Россия все активнее использует самолеты А-50У с «летающими радарами» для выслеживания оставшихся украинских истребителей

Изображение Military watch На фоне растущих сообщений из множества источников, указывающих на то, что истребительные подразделения украинских ВВС несут все более тяжелые потери, а также на то, что серьезное и ухудшающееся истощение украинской противовоздушной обороны, о котором широко сообщают западные источники, подвергает оставшиеся пилотируемые авиационные подразделения все большему риску.