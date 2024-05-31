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Россия все активнее использует самолеты А-50У с «летающими радарами» для выслеживания оставшихся украинских истребителей

Россия все активнее использует самолеты А-50У с «летающими радарами» для выслеживания оставшихся украинских истребителей

Изображение Military watch На фоне растущих сообщений из множества источников, указывающих на то, что истребительные подразделения украинских ВВС несут все более тяжелые потери, а также на то, что серьезное и ухудшающееся истощение украинской противовоздушной обороны, о котором широко сообщают западные источники, подвергает оставшиеся пилотируемые авиационные подразделения все большему риску.

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