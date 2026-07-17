Юрист Землянова объяснила, почему урожай с дачи нельзя продавать где угодно

Дачники могут легально продавать излишки урожая, если не торгуют в запрещенных местах и соблюдают требования к участку и продукции, рассказала юрист Аида Землянова в эфире «Доброго утра» на Первом канале.
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