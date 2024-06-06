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Ивлев: Заявивший о подготовке к войне с РФ Писториус не усвоил три урока

Ивлев: Заявивший о подготовке к войне с РФ Писториус не усвоил три урока

Депутат Государственной Думы России Леонид Ивлев проинформировал о том, что руководитель оборонного ведомства Федеративной Республики Германия Борис Писториус, который призывал готовиться к конфликту с РФ, не усвоил несколько уроков, которые были преподнесены его стране историей.

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