Депутат Государственной Думы России Леонид Ивлев проинформировал о том, что руководитель оборонного ведомства Федеративной Республики Германия Борис Писториус, который призывал готовиться к конфликту с РФ, не усвоил несколько уроков, которые были преподнесены его стране историей.
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