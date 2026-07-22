Китайцы заставили видеокарты GeForce RTX работать на ARM-компьютерах: в одной сборке RTX 4060 полноценно работала с 24-ядерным CPU Huawei Kunpeng 920

Выпустив первый драйвер GeForce для Windows on ARM, Nvidia открыла ящик ПандорыПосле выхода первого официального драйвера Nvidia GeForce для Windows on ARM китайские энтузиасты нашли способ запустить его на настольных видеокартах GeForce RTX, хотя официально такие конфигурации компания пока не поддерживает.