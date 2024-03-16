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Надавило СБУ: подробности о девушке, залившей зеленкой урну с бюллетенями в Москве

Надавило СБУ: подробности о девушке, залившей зеленкой урну с бюллетенями в Москве

Надавило СБУ: подробности о девушке, залившей зеленкой урну с бюллетенями в Москве Алиса БронскаяВ столице возбудили уголовное дело против молодой женщины, которая опрокинула зеленку в урну для бюллетеней.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Если эта стерва очень любит зелёнку, нужно пойти ей навстречу: закатать в бочку с зелёнкой и пустить по морю &quot;... в царство славного Салтана...&quot;. Пусть пользуется. А то &quot;пургу&quot; гонит - &quot;её запугали, отдала деньги мошенникам...&quot;. А отключить смартфон и пойти в полицию не догадалась? Прохиндейка!!!
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18 час.
Сергей Рубцов
На кол сссуку!!!!
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18 час.

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