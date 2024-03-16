Надавило СБУ: подробности о девушке, залившей зеленкой урну с бюллетенями в Москве

Валерий Бирюков

Если эта стерва очень любит зелёнку, нужно пойти ей навстречу: закатать в бочку с зелёнкой и пустить по морю "... в царство славного Салтана...". Пусть пользуется. А то "пургу" гонит - "её запугали, отдала деньги мошенникам...". А отключить смартфон и пойти в полицию не догадалась? Прохиндейка!!!