Руководитель агентства Pro Sports Management Герман Ткаченко в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку считает, что возвращение нападающего Артема Дзюбы в сборную России не состоялось бы, если бы главный тренер национальной команды Валерий Карпин был против.