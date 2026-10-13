Китайские «Танки» стремительно покоряют губернаторства Урала

Что представляют собой автопарки региональных администраций и как они соотносятся с местными бюджетами Герман Галкин Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Губернатор Свердловской области Денис Паслер согласовал закупку шести внедорожников Tank 500 для правительства региона.