БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Китайские «Танки» стремительно покоряют губернаторства Урала

Китайские «Танки» стремительно покоряют губернаторства Урала

Что представляют собой автопарки региональных администраций и как они соотносятся с местными бюджетами Герман Галкин Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Губернатор Свердловской области Денис Паслер согласовал закупку шести внедорожников Tank 500 для правительства региона.

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