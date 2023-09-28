Володин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником

Российская атомная отрасль занимает лидирующие позиции в мире указал председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником 28 сентября.
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