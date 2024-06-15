Запад и киевские власти будут нести политическую и моральную ответственность за продолжение кровопролития, если откажутся от озвученного российской стороной мирного предложения по урегулированию конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии