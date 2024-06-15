Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Небензя: Киев будет ответственен за кровопролитие при отказе от мира

Небензя: Киев будет ответственен за кровопролитие при отказе от мира

Запад и киевские власти будут нести политическую и моральную ответственность за продолжение кровопролития, если откажутся от озвученного российской стороной мирного предложения по урегулированию конфликта на Украине.

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