Гонорея: история болезни, угрожающей человечеству

Гонорея преследует человечество со времен фараонов. За две тысячи лет она не унесла миллионы жизней, как, например, чума или оспа, но заслуженно считалась самой постыдной напастью, о которой не принято говорить вслух.
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