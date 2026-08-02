Пакистан: комендантский час, который действует ежедневно с 18:00 до 06:00 по местному времени (13:00-01:00 по Гринвичу) в районе Нушки провинции Белуджистан, действовал до дальнейшего уведомления из соображений безопасности; любое движение строго запрещено в часы комендантского часа.