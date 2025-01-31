Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ООН сообщила о 700 погибших за пять дней боев в Гоме

ООН сообщила о 700 погибших за пять дней боев в Гоме

На востоке Демократической Республики Конго в городе Гома, столице провинции Северное Киву, за пять дней ожесточенного противостояния между правительственными войсками и поддерживаемыми Руандой повстанцами погибли по меньшей мере 700 человек.

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