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Новости Омска

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На СВО погиб военный из Омской области Сергей Жуков

На СВО погиб военный из Омской области Сергей Жуков. Он окончил школу в селе Камышловское Любинского района, стал профессиональным военным, создал семью со своей одноклассницей.

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