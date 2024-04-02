Управляющий барнаульским отделением ЦБ встретился с руководством "Силикатчика"

Иванов рассказал о работе Банка России и узнал о планах крупнейшего алтайского производителя силикатного кирпича Встреча управляющего филиалом ЦБ и руководства "Силикатчика / Пресс-служба барнаульского отделения Центробанка 29 марта состоялась рабочая встреча управляющего барнаульским отделением Банка России Андрея Иванова с руководством производственно-коммерческой фирмы "Силикатчик".
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